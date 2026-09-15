Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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15.09.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag in Grün
Die Aktie von Leonteq zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Leonteq legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 20,45 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'404 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Leonteq-Aktie bei 20,45 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'994 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 100,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,383 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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