Leonteq-Aktie aktuell: Leonteq zeigt sich fester

Zuletzt konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.2 Prozent auf 57.10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'607 Punkten liegt. Bei 57.20 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57.20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'257 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4.77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Leonteq AG (vormals EFG Financial Products Holding AG) ist eine Unternehmensgruppe, die Technologien und Serviceplattformen hauptsächlich für strukturierte Anlageprodukte und Vorsorgelösungen anbietet. Die Geschäftsfelder sind in Investment Solutions und Insurance & Wealth Planning Solutions gegliedert. Das Unternehmen verfügt über eine moderne, eigenentwickelte IT- und Technologieplattform für Produkte und Anlagedienstleistungen mit Fokus auf die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation. Die Plattform umfasst über 1.900 Aktienwerte und andere Assetklassen sowie rund 150 Indizes und Exchange-Traded Funds, rund 400 Unternehmensobligationen, Zinssätze und massgebliche Währungen und Rohstoffe als Basiswerte. Das Unternehmen agiert sowohl als direkter Emmitent von eigenen Produkten und als Garant gegenüber Kunden wie auch als Partner für Finanzdienstleister und Versicherungsgesellschaften. Leonteq deckt die komplette Wertschöpfungskette strukturierter Anlageprodukte ab – von der Strukturierung und Preisfestsetzung, über Dokumentation in vier Sprachen, Emission, Listing, Settlement, Risikomanagement, Market-Making, Lebenszyklus-Management bis hin zum Vertrieb. Im Weiteren bietet Leonteq speziell strukturierte Anlagelösungen für Pensions- und Vermögensverwaltungsprodukte an und entwirft in Kooperation mit Banken und Versicherungsgesellschaften kundenspezifische Anlageprodukte. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist weltweit in zehn Ländern mit Niederlassungen und Büros präsent und betreut Kunden (Finanzintermediäre und -institute) in über 50 Ländern.

Redaktion finanzen.net