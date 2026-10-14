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14.10.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 20,80 CHF zu.

Leonteq
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 20,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'767 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Leonteq-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,80 CHF zu. Bei 20,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 171 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,96 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF je Aktie ausschütten.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Am 10.02.2028 wird Leonteq schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,17 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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