Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Leonteq-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 20,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,15 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,15 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 97,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,383 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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