Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.09.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq fällt am Mittag
Die Aktie von Leonteq gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 20,45 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 20,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,15 CHF. Mit einem Wert von 20,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 940 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 9,05 Prozent zulegen. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,12 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leonteq-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leonteq von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börse Zürich: SPI am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.