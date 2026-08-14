Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 17,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Leonteq-Aktie ging bis auf 17,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 179 Leonteq-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 41,71 Prozent sinken.

Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 CHF ausgeschüttet werden.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,07 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt

Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an

Leonteq-Aktie fester: Verwaltungsrat verschiebt GV-Antrag auf Entlastung des Managements