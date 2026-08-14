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14.08.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag auf Höhenflug

Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktie von Leonteq zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 18,50 CHF.

Leonteq
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 5,6 Prozent auf 18,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,64 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,50 CHF. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32'150 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. 1,84 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 44,86 Prozent sinken.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,07 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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