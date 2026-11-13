Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 20,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,00 CHF zu. Mit einem Wert von 20,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 96,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,30 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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