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13.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 20,00 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 20,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,00 CHF zu. Mit einem Wert von 20,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 96,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,30 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Leonteq am 13.11.2026
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