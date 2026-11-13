Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag tiefer

Die Leonteq-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 19,52 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 19,32 CHF. Bei 20,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'445 Leonteq-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 12,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 91,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,425 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,30 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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