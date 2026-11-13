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13.11.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagmittag tiefer
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 19,38 CHF.
Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 19,38 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'280 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Leonteq-Aktie bis auf 19,38 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 20,00 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 516 Aktien.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Mit Abgaben von 47,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,425 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,30 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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