Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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13.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. In der Spitze gewann die Leonteq-Aktie bis auf 21,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'773 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,21 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 103,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,17 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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