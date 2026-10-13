Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag gesucht

Die Leonteq-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 21,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'881 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,10 CHF an. Bei 20,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'922 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,20 CHF. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 51,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,383 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Leonteq-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,17 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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