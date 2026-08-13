Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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13.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von Leonteq gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 16,92 CHF.
Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 16,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,92 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,92 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 147 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Bei 18,92 CHF erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 11,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,72 Prozent.
Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,06 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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