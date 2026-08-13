Leonteq Aktie News: Anleger schicken Leonteq am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Leonteq legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 17,48 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. In der Spitze gewann die Leonteq-Aktie bis auf 17,58 CHF. Bei 16,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'036 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 18,92 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 8,24 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 41,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,367 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,06 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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