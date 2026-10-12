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12.10.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagvormittag mit Aufschlag

Leonteq Aktie News: Leonteq am Montagvormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,50 CHF.

Leonteq
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Das Papier von Leonteq legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 20,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Bei 20,50 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'760 Leonteq-Aktien.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 8,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 100,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,383 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,17 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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