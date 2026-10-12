Leonteq Aktie News: Leonteq gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'701 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 7,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 50,49 Prozent wieder erreichen.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,17 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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