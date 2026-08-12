Leonteq Aktie News: Anleger schicken Leonteq am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 16,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Leonteq-Aktie ging bis auf 16,80 CHF. Bei 16,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'186 Leonteq-Aktien.

Bei einem Wert von 18,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,79 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 CHF je Leonteq-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,06 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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