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12.08.2026 16:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Leonteq Aktie News: Leonteq reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Leonteq. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 17,10 CHF.

Leonteq
18.24 EUR 0.44%
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Die Leonteq-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 17,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,80 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 10'293 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 18,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,64 Prozent. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 CHF je Leonteq-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,06 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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