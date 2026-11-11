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11.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 19,74 CHF.
Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 19,74 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,04 CHF ab. Bei 19,04 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 13'410 Leonteq-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 12,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,30 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Leonteq am 11.11.2026
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