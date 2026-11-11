Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 19,74 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,04 CHF ab. Bei 19,04 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 13'410 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 12,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Leonteq dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Leonteq-Gewinn in Höhe von 1,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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