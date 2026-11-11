Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit Kurseinbussen

Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 19,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 19,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,04 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'690 Leonteq-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 47,58 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,425 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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