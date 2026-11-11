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11.11.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Leonteq-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 19,46 CHF.
Der Leonteq-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 19,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Leonteq-Aktie bis auf 19,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,04 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'690 Leonteq-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 47,58 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,425 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,30 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Leonteq am 11.11.2026
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