Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Um 04:28 Uhr wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 37,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'413 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,75 CHF aus. Bei 37,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'975 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 56,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,35 CHF am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 2,76 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch