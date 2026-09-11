Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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11.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 20,50 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,50 CHF. Bei 20,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 105 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Gewinne von 8,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 50,24 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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