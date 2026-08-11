Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Leonteq. Zuletzt stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,28 CHF.
Das Papier von Leonteq legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 17,28 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Leonteq-Aktie bei 17,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,22 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 2'620 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,92 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2025. 9,49 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Abschläge von 40,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,06 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie
Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt
Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an
Leonteq-Aktie fester: Verwaltungsrat verschiebt GV-Antrag auf Entlastung des Managements
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Leonteq AG
|
12:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leonteq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Leonteq AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.