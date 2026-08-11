Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag höher

Das Papier von Leonteq legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 17,28 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Leonteq-Aktie bei 17,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,22 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Leonteq-Aktien beläuft sich auf 2'620 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,92 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2025. 9,49 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Abschläge von 40,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,06 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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