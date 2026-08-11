Leonteq Aktie News: Leonteq fällt am Nachmittag

Die Leonteq-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 17,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,94 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,22 CHF. Zuletzt wechselten 13'019 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,92 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,367 CHF. Im Vorjahr hatte Leonteq 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Leonteq wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,06 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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