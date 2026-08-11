Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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11.08.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 17,08 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 17,08 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'535 Punkten liegt. Im Tief verlor die Leonteq-Aktie bis auf 16,94 CHF. Bei 17,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'737 Leonteq-Aktien.
Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,92 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Bei 10,20 CHF fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,28 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Leonteq-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 CHF aus.
Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,06 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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