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10.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Leonteq. Zuletzt ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 19,58 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,58 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 19,50 CHF ein. Bei 19,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Leonteq-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 47,91 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,425 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Leonteq veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,30 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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