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10.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Leonteq legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 19,76 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 19,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Leonteq-Aktie bis auf 19,98 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'759 Leonteq-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,85 Prozent. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 93,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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