Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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10.09.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq verteuert sich am Donnerstagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Leonteq. Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:28 Uhr stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 20,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten tendiert. Bei 20,50 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,35 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 359 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,05 Prozent Plus fehlen der Leonteq-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Mit Abgaben von 50,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Leonteq ein EPS in Höhe von 1,16 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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