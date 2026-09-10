Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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10.09.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Leonteq. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 20,75 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 20,75 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'435 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Leonteq-Aktie bis auf 21,10 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,35 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'368 Leonteq-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,84 Prozent.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,16 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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