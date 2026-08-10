Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Leonteq-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 16,74 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 16,74 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,78 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 766 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 18,92 CHF. Derzeit notiert die Leonteq-Aktie damit 11,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Leonteq-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,367 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Leonteq-Aktie in Höhe von 1,06 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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