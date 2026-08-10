Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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10.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Leonteq gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 16,80 CHF.
Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 16,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'505 Punkten steht. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 16,74 CHF ein. Mit einem Wert von 16,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'111 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,92 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Leonteq-Aktie. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 39,29 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,06 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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