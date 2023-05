Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Leonteq-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 47,70 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'119 Punkten notiert. Bei 47,55 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 49,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 14'894 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Bei 68,50 CHF erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,35 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,89 Prozent.

Voraussichtlich am 20.07.2023 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 18.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,52 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch