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09.11.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 19,92 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Leonteq-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,92 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'813 Punkten notiert. Die Leonteq-Aktie legte bis auf 20,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 289 Leonteq-Aktien.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 11,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,80 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Leonteq seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,425 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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