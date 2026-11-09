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09.11.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Leonteq. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,66 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,66 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 19,52 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 20,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'796 Leonteq-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 11,84 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,12 Prozent.
Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,425 CHF belaufen.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Leonteq dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,30 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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