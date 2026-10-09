Leonteq Aktie News: Leonteq gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Leonteq-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 20,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Leonteq-Aktie bei 20,55 CHF. Mit einem Wert von 20,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 3'124 Leonteq-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 9,05 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,383 CHF je Leonteq-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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