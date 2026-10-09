Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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09.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Anleger schicken Leonteq am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Leonteq zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Leonteq-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Die Leonteq-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,55 CHF aus. Bei 20,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6'345 Leonteq-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 49,75 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,17 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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