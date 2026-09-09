Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochvormittag mit Kurseinbussen

Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 20,55 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 20,55 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,55 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 231 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 50,36 Prozent Luft nach unten.

Leonteq-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,383 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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