Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Mittag nach

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 20,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 20,40 CHF. Bei 20,55 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'731 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 9,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 50,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,16 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt