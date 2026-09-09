Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’878 -1.3%  SPI 19’604 -1.2%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’624 -1.5%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’296 -1.8%  Gold 4’402 1.1%  Bitcoin 63’942 0.8%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 100.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Mittag nach

Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 20,45 CHF ab.

Leonteq
21.90 EUR -1.13%
Kaufen Verkaufen

Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 20,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'674 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 20,40 CHF. Bei 20,55 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'731 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 9,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 10,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 50,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Leonteq-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,383 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,16 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Leonteq-Aktie

Leonteq-Aktie dreht ins Minus: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen

Leonteq-Aktie schwächer: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September

Leonteq-Aktie gibt dennoch ab: Sprung in Gewinnzone geglückt - Jahresziele bestätigt

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Leonteq AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Leonteq AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:28 Logo WHS Gold: Rücklauf deutlich stärker als erwartet – 4.400 USD neu im Blickpunkt
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 16.74 SX7BOU
Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’877.67 09.09.2026 12:42:33
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Leonteq AG 20.50 -1.91% Leonteq AG

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagabend südwärts

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.