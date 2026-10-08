Leonteq Aktie News: Leonteq wird am Mittag ausgebremst

Die Leonteq-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 20,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Bei 19,70 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 6'221 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Bei 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie. Bei 10,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 99,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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