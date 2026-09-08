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08.09.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag mit Verlusten

Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 20,80 CHF.

Leonteq
22.35 EUR 0.00%
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Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 20,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Leonteq-Aktie bei 20,80 CHF. Bei 20,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 50 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 6,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 103,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Leonteq-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Leonteq möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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