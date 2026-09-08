Leonteq Aktie News: Leonteq am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 20,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Leonteq-Aktie bis auf 20,55 CHF ein. Bei 20,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 5'431 Leonteq-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 22,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Leonteq-Aktie liegt somit 7,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Leonteq-Aktie ist somit 50,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Leonteq-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq im Jahr 2026 1,16 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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