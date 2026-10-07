Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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07.10.2026 09:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq tendiert am Vormittag südwärts
Die Aktie von Leonteq gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Leonteq-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 20,50 CHF.
Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'499 Leonteq-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,30 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 8,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Leonteq-Aktie mit einem Verlust von 50,24 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,383 CHF aus.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Experten taxieren den Leonteq-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,16 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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