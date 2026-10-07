Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 20,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Der Kurs der Leonteq-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,30 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 20,70 CHF. Der Tagesumsatz der Leonteq-Aktie belief sich zuletzt auf 9'117 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 22,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,31 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,00 Prozent könnte die Leonteq-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 CHF je Leonteq-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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