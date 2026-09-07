Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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07.09.2026 12:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag billiger
Die Aktie von Leonteq gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Leonteq-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 20,70 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 20,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'063 Punkten steht. Die Leonteq-Aktie sank bis auf 20,65 CHF. Bei 20,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'190 Leonteq-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,30 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Gewinne von 7,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Leonteq-Aktie 102,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,383 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Leonteq Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,16 CHF je Leonteq-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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