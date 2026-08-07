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07.08.2026 09:29:00

Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Leonteq

Leonteq Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Leonteq

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Leonteq. Die Leonteq-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,34 CHF ab.

Leonteq
18.06 EUR -2.80%
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Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,34 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'502 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Leonteq-Aktie bisher bei 17,24 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,24 CHF. Bisher wurden heute 930 Leonteq-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,92 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Leonteq-Aktie mit einem Kursplus von 9,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (10,20 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Leonteq-Aktie 41,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF. Im Vorjahr erhielten Leonteq-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,06 CHF je Aktie in den Leonteq-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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