Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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07.08.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Leonteq gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Leonteq gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 16,94 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Leonteq-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 16,94 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Leonteq-Aktie ging bis auf 16,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,24 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 19'023 Leonteq-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Gewinne von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,20 CHF am 24.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 39,79 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Leonteq-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 CHF.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Leonteq die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,06 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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