Leonteq Aktie News: Leonteq am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Leonteq-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 20,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Leonteq-Aktie bis auf 20,15 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Leonteq-Aktie bei 19,96 CHF. Bei 20,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 1'828 Leonteq-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,30 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Leonteq-Aktie somit 9,64 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Leonteq-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Leonteq rechnen Experten am 10.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,30 CHF je Leonteq-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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