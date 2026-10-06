Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
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06.10.2026 16:29:00
Leonteq Aktie News: Leonteq am Dienstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Leonteq zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Leonteq nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 20,70 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Leonteq zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Leonteq-Aktie bei 20,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'065 Leonteq-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 22,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Leonteq-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Leonteq-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.
Leonteq wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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