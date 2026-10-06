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06.10.2026 12:29:00

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit grünen Vorzeichen

Leonteq Aktie News: Leonteq am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Leonteq gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Leonteq-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,75 CHF.

Leonteq
22.10 EUR 0.23%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,75 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Leonteq-Aktie sogar auf 20,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 20,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'573 Leonteq-Aktien.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 10,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Leonteq-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,383 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.

Den erwarteten Gewinn je Leonteq-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,16 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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