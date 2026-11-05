Leonteq Aktie News: Leonteq gibt am Nachmittag nach

Die Leonteq-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 20,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'173 Punkten notiert. Bei 20,35 CHF markierte die Leonteq-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,50 CHF. Zuletzt wechselten 22'113 Leonteq-Aktien den Besitzer.

Bei 22,30 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,58 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 10,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Leonteq-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Leonteq-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,425 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Leonteq 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Leonteq am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Leonteq.

In der Leonteq-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,30 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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